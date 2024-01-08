شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمية تستهل تداولات الأسبوع على انخفاض الأوقية إلى 2030 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد أداء سلبي خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام 2024، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي الذي وجد الدعم من تراجع التوقعات بشأن قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام.

وافتتح الذهب الفوري تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 2044 دولار للأونصة قبل أن ينخفض ويسجل أدنى مستوى عند 2026 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% بينما قد ارتفاع المعدن النفيس خلال عام 2023 بأكمله بنسبة 13%، بعد صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي ليظهر عدم تركيز أعضاء البنك مع وقت البدء في خفض الفائدة خلال هذا العام، ولكن في المقابل كان تركيزهم الرئيسي على مدى استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عام حتى يضمن البنك تراجع مستدام في معدلات التضخم ليصل في النهاية إلى مستهدف البنك عند 2%.

من جهة أخرى جاء تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ديسمبر ليظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة، الأمر الذي يدل على استمرار قوة ومرونة قطاع العمالة، الأمر الذي تسبب في أن تتراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفيدرالي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

أعضاء الفيدرالي الأمريكي في آخر توقعات رسمية لهم توقعوا خفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024 على 3 اجتماعات، بينما توقعات الأسواق تتوقع خفض للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بداية من اجتماع البنك في مارس القادم، لكن بعد بيانات الوظائف ومحضر اجتماع الفيدرالي تراجعات توقعات الأسواق لتشير إلى احتمال بنسبة 63% أن يخفض الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في مارس، ليتراجع هذا الاحتمال من 75% خلال الأسبوع الأخير في 2023.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% متأثراً بتراجع توقعات الأسواق، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 5% تقريباً، الأمر الذي تسبب في الضغط السلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية معا كل منهما.

ومن جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ديسمبر ارتفاع بنسبة 3.2% من 3.1% وأن يرتفع المؤشر الشهري إلى 0.2% من 0.1%.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب مستمر في إيجاد الدعم بشكل عام من مشتريات البنوك المركزية المستمرة في زيادة احتياطيها من الذهب منذ عام 2022 بمستويات قياسية، فقد ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار صافي 44 طن.

جاءت مشتريات البنك المركزي التركي في المركز الأول بمقدار 25 طن يليه البنك المركزي البولندي ثم البنك المركزي الصيني، بينما يظل البنك المركزي الصيني صاحب أكبر مشتريات للذهب خلال عام 2023.