شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية للاستثمار تعين «عقارات التجزئة» مديرا لأملاك عقار في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن تعيين "شركة عقارات التجزئة" كمدير أملاك لعقار ويست أفنيو مول المملوك للصندوق والواقع بمدينة الدمام.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتولى الصندوق إدارة أعمال التأجير والصيانة والإشراف على العقار. وستكون أتعاب عقد إدارة الأملاك 750,000 ريال مصاريف إدارية سنوية مقابل تعيين وتحمل تكاليف العاملين في إدارة العقار من قبل مدير الأملاك.

وقالت الشركة: "بالإضافة إلى نسبة 4% أتعاب تحصيل تدفع من الإيجارات المحصلة فعلياً، ونسبة 5% من قيمة العقود الإيجارية الجديدة تدفع مره واحدة لكل عقد تأجير جديد على ألا يتم احتساب نسبة أتعاب التحصيل للمستأجرين الجدد عند دفع الدفعة الإيجارية الأولى، ونسبة 5% اتعاب تجديدات العقود من إيجار السنة الأولى في حال التجديد لمدة 3 سنوات فأكثر تستحق فقط في حال زيادة قيمة العقد بنسبة 10%.

وسيتحمل الصندوق مصاريف التشغيل والصيانة للعقار. علما أن العقد يبدء من تاريخ 2024/02/01م.