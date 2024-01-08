شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 751ر1 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 64ر70 مليار جنيه.

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تباين المؤشرات

انخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 02ر0 % ليبلغ مستوى 63ر25344 نقطة.

فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 52ر1 % ليبلغ مستوى 13ر5764 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنحو 21ر1 % ليبلغ مستوى 47ر8250 نقطة.