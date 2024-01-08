شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 3275 جنيها للجرام عيار 21 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى مصر التعاملات مساء اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بحوالى 15 جنيها، وسجل سعر الذهب 3275 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر وسط تغيرات مستمرة فى أسعار الذهب بمصر.

نستعرض أسعار الذهب الآن فى السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيه.

سبب هبوط الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم يأتى فى نطاق التصحيح السلبى بعد أن ارتفع لأعلى مستوى سجله قبل ذلك عند 3330 جنيه للجرام. حيث يظل التوتر يسود أسواق الذهب منذ الإعلان عن شهادات الـ 27% فى محاولة لمعرفة تأثير هذه الشهادات على أسواق الذهب.

شهادات الـ 27% الجديدة قد تعمل على تقليل حصة الذهب من السيولة النقدية التى سيتم ضخها فى الأسواق، ولكن فى النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودورى من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.

وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، فى عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفى عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%

مصنعيات سبائك الذهب 2024

تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب فى مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالى خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر فى شعبة صناعة المعادن الثمينة.

وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب فى مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 75 جنيها للمستهلكين فى حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط

وعن الأسعار الجديدة لمصنعيات السبائك الذهب، فبيانها كالتالى، أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام إلى 75 جنيها، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 67 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 65 جنيها، مصنعية سبيكة 10 جرام 66 جنيها فى الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها فى الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرام تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 فى الجرام ومصنعية سبيكة 250 جرام تسجل 30.70 جنيه.