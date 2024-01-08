شكرا لقرائتكم خبر 6512 جولة تفتيشية لمراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» 6512 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 1640 منشأة، وذلك خلال 2023، تضمنت مراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات للتأكد من التزامها بمتطلبات نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ5 / 1 / 1443هـ ولائحته التنفيذية، مما يضمن التطبيق الفعال لمواد وأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ومتطلبات واشتراطات الترخيص والتصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سلطان الحارثي، أن «موان» تعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات في المملكة، وتحقيق مستهدفات عدة؛ تهدف نحو استبعاد النفايات عن المرادم بنسبة 90% بحلول 2040م، ومن خلال ممكناته واستراتيجياته التي يعمل بها.

يذكر أن «موان» يعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية معززا بذلك تحقيق الالتزام بالممارسات الصحيحة حيال التعامل السليم مع النفايات، وذلك في سبيل الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يسهم في حماية البيئة ورفع جودة الحياة، إضافة إلى رفع الامتثال في أنشطة القطاع بتطبيقها متطلبات نظام اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.

مراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات

6512 جولة تفتيشية.

1640 منشأة مخالفة.

الفترة: عام 2023م.

مستهدفات «موان»: