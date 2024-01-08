شكرا لقرائتكم خبر 6512 جولة تفتيشية لمراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
5 / 1 / 1443هـ ولائحته التنفيذية، مما يضمن التطبيق الفعال لمواد وأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ومتطلبات واشتراطات الترخيص والتصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سلطان الحارثي، أن «موان» تعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات في المملكة، وتحقيق مستهدفات عدة؛ تهدف نحو استبعاد النفايات عن المرادم بنسبة 90% بحلول 2040م، ومن خلال ممكناته واستراتيجياته التي يعمل بها.
يذكر أن «موان» يعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية معززا بذلك تحقيق الالتزام بالممارسات الصحيحة حيال التعامل السليم مع النفايات، وذلك في سبيل الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يسهم في حماية البيئة ورفع جودة الحياة، إضافة إلى رفع الامتثال في أنشطة القطاع بتطبيقها متطلبات نظام اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
مراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات
6512 جولة تفتيشية.
1640 منشأة مخالفة.
الفترة: عام 2023م.
مستهدفات «موان»:
- تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات.
- تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
- تحقيق الالتزام بالممارسات الصحيحة.
- الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع.
- تبني مبادئ الاقتصاد الدائري.
- حماية البيئة ورفع جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6512 جولة تفتيشية لمراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات خلال 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.