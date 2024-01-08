تدشين البرنامج التدريبي الأول للخليجيين العاملين بالتعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد، بمقر الإمارة أمس، البرنامج التدريبي الأول لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في قطاع صناعة التعدين، وذلك بحضور مدير المعهد السعودي التقني للتعدين عبدالله العتيبي، ورئيس وفد سلطنة عمان الدكتور محمد الكندي، وعدد من المواطنين والمسؤولين، ومنسوبي المعهد السعودي التقني للتعدين والمتدربين من سلطنة عمان.

ويحتوي البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام على عدد من الموضوعات منها: السلامة في عمليات التعدين، والابتكارات في العمليات التعدينية، والاستدامة التعدينية، وزيارات ميدانية للمناجم ومصانع التعدين في منطقة الحدود الشمالية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم الحكومة الرشيدة لتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة، باستثمارات ضخمة كرست لتأسيس البنية التحتية، ومنها إنشاء هذا المعهد المهم للتدريب والتأهيل والتوظيف، مرحبا بمشاركة وفد سلطنة عمان في هذا البرنامج وجميع وفود دول مجلس التعاون الخليجي في البرامج التدريبية القادمة للعاملين في قطاع صناعة التعدين.

وأكد أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل في مجال تطوير الكوادر البشرية، لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الصعد والمستويات كافة، كذلك تبادل أفضل التجارب والمبادرات الناجحة، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل بما يسهم في الارتقاء بالقدرات وتعزيز الكفاءات.

وأوضح العتيبي أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين دول مجلس التعاون الخليجية، وهو نتاج جهود مشتركة لتطوير وتعزيز قدرات الشباب الواعدة في مختلف المجالات العلمية والمهنية ومنها مجال التعدين.

ويهدف توفير فرص تدريب عالية الجودة ومتخصصة للشباب الخليجي، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من مواكبة المتطلبات والتطورات.

وأشار الكندي إلى أن المعهد السعودي التقني للتعدين أصبح وجهة إقليمية للتدريب المهني في قطاع التعدين، مبينا أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين المعهد السعودي التقني للتعدين ووزارة الطاقة والمعادن في عمان وشركة تنمية عمان. ومعهد النفط والغاز في عمان.