تعاون بين وزارة الطاقة وشركة نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة.

وتأتي المذكرة رغبة من الطرفين في تفعيل مجالات التعاون بينهما، ووضع خطط عمل لذلك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وتشمل المذكرة تعاون الطرفين لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومتابعة الإنجازات ومجالات التحسين وحصرها دوريا، وتقديم الحلول الفنية والتنظيمية، في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والاستدامة، والابتكار، ووضع الآليات المناسبة لذلك.

وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتكامل بين الطرفين وجهات منظومة الطاقة التي تشمل: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.

في سياق آخر وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة نيوم، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، إلى تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق والتكامل بينهما.

تعاون في مجالات الطاقة بين:

شركة نيوم

وزارة الطاقة

يشمل: