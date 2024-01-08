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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تعقد اليوم الثلاثاء بمقرها، لقاء للتعريف بالبرامج التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية السياحي للمستفيدين من رواد الأعمال والمستثمرين. ويستعرض اللقاء البرامج والحلول التمويلية الخاصة بقطاعي الإيواء والإعاشة، وآلية تمويل ودعم المستثمرين الجدد والمتعثرين في القطاع. ويتطرق اللقاء للتعريف بكيفية الاستفادة من برامج الصندوق وآلية التقديم للحصول على الدعم، كما يناقش الأفكار والمقترحات التي تسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة.

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