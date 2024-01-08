شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع انتعاش التكنولوجيا والتجزئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين، وعوضت بعض خسائر البداية السيئة للعام.

وجاءت المكاسب بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا والتجزئة، بينما تراجعت أسهم الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود 0.3% بعد تراجع وصل إلى 0.7% خلال اليوم.

ومن بين أكبر الرابحين، قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2% لينهي سلسلة خسائر استمرت ستة أيام، كما تقدمت أسهم شركات التجزئة 1.2% مسجلة أول مكسب في سبع جلسات.

انخفاض أسهم الطاقة

في الوقت نفسه انخفضت أسهم النفط والغاز 2.6% اليوم الإثنين مع هبوط أسعار النفط الخام بأكثر من 3% بعد التخفيضات الحادة في الأسعار وزيادة إنتاج أوبك.

وخسر سهم شركة شل 3.1% بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن رسوم انخفاض قيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار في الربع الرابع.

وارتفع سهم إيرباص 2.5% بعد أن أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بالوقف المؤقت لتحليق بعض طائرات بوينج 737 ماكس 9 المنافسة.