شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السكك الحديد تسجل 487 مليون جنيه فى شهر أكتوبر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو487 مليون جنيه في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا من 363 مليون جنيه في شهر أكتوب عام 2022، بزيادة بلغت نحو 124 مليون جنيه.

وكانت إيرادات السكك الحديد سجلت نحو 524 مليون جنيه في شهر يوليو الماضي، ارتفاعا من 360.5 مليون جنيه في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 164.5 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر مايو الماضي، لتصل إلى 410 ملايين جنيه، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 322 مليون جنيه في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن إيرادات السكك الحديد بلغت نحو 342.7 مليون جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 271.5 مليون جنيه في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 71 مليون جنيه.

وتواصل إيرادات السكك الحديدية ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها في شهر مارس الماضي نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه، أما فى فبراير الماضي، فقد ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.