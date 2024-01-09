شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100)، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.06 %.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 4.58 نقاط، ليصل إلى 7694.19 نقطة.

الجنيه الإسترليني

من ناحية أخرى، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2748 دولار أمريكي، بزيادة 0.25 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1640 يورو بزيادة 0.15%.