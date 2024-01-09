شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة القابضة للقطن والغزل فى معرض فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال فى معرض هايم تكستايل للمفروشات والمنسوجات بمدينة فرانكفورت فى ألمانيا من خلال شركة إيجبشيان كوتون هب ECH إحدى الشركات التابعة للقابضة، والتى تتولى عملية المبيعات والتسويق تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات. 1- تنطلق فعاليات المعرض الدولى اليوم لمدة 3 أيام فى ميسى فرانكفورت. 2- تحرص الحكومة على المشاركة السنوية فى هذا المعرض الهام على مستوى العالم من خلال شركات الغزل والنسيج والملابس. 3- يشارك فيه المعرض 2800 شركة وعارض من 60 دولة. 4- تعرض مصر منتجاتها المتنوعة من القطن المصرى من خلال 22 شركة عامة وخاصة. 5- مبيعات المعرض السنوية تتراوح من 50 إلى 60 مليون دولار. 6- تعرض شركة ech مستلزمات الفنادق من المفروشات بالإضافة إلى منتجات مصرية من القطن. 7- تسعى الشركات المصرية إلى توسعة قاعدة العملاء لزيادة الصادرات. 8- لاول مرة سيتم التركيز على استخدام الذكاء الصناعى فى تطوير صناعة وتصميم المفروشات.

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