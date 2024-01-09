شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض بفعل تراجع توقعات الطلب العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد يوم الاثنين بتراجع، بعد تراجع توقعات الطلب العالمي، وتجاوز المخاوف من اضطراب الإنتاج في ليبيا وتداعيات التوترات في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بأكثر من 5%، وهو أكبر تراجع يومي منذ أكثر من شهر، ليجري تداوله بنحو 70 دولار للبرميل.

عمليات بيع كثيفة

وقال المحللون في شركة تي.أيه.سي إنيرجي لتجارة الوقود بالجملة، إن "أسواق الطاقة ترى عمليات بيع كثيفة في بداية الأسبوع، ما يدفع الأسعار للتراجع إلى قرب الحد الأدنى من نطاق أسعار تداولها أخيرّا، مع إمكانية استمرار التراجع بنسبة أكبر مع فقدانها للدعم الفني" في السوق.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.6% إلى 70.41 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، بحلول الساعة 12 و17 دقيقة ظهرًا بتوقيت نيويورك.

في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.8% إلى 75.78 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.