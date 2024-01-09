شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2748 دولار أمريكي، بزيادة 0.25 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1640 يورو بزيادة 0.15%.

سعر الدولار

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 7.75 كوبيك ليصل إلى 91.03 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو الاثنين.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 33.5 كوبيك ليصل إلى 99.29 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.