شكرا لقرائتكم خبر عن 80 دولة في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف الرياض اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يتفرد مؤتمر التعدين الدولي بانعقاده، فيما يأتي ذلك بحضور 80 دولة، و20 منظمة دولية، إضافة إلى 40 منظمة غير حكومية واتحادات الأعمال.

ويأتي ذلك من خلال مؤتمر التعدين الدولي 2024 الذي ينعقد في الرياض في الفترة من 10 - 11 يناير.

أهداف الاجتماع

يهدف الاجتماع إلى: تطوير السياسات الاقتصادية، عبر مناقشة ووضع السياسات والإطار القانوني لتعزيز قطاع التعدين وتحفيز الاستثمارات.

وتتضمن أهداف الاجتماع: التعاون الدولي، من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال التعدين من خلال التبادل التقني والتعاون في الابتكار والاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، عبر توفير منصة لوزراء التعدين لمشاركة الخبرات والمعرفة في مجالات صناعة التعدين واستشكاف أفضل الممارسات.

وتشمل أهداف الاجتماع: الاستدامة والبيئة، عبر التركيز على الاستدامة والممارسات البيئية المستدامة في صناعة التعدين وتحسين الآثار البيئية، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تعزيز الشفافية وتطوير نظم الحوكمة في قطاع التعدين، لجذب المزيد من الاستثمارات وبناء الثقة.

يذكر أن مؤتمر التعدين الدولي تبدأ جلساته وفعالياته خلال الفترة من 10 - 11 يناير الحالي، وهو تجمع عالمي لمناقشة مستقبل المعادن، ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

ويشارك في جلسات مؤتمر التعدين الدولي في العام الحالي، 220 متحدثا من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل، ومن المتوقع حضور نحو 13 ألف مشارك في المؤتمر.