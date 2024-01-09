شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الهواتف المحمولة تسجل 235 ألف دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت واردات مصر من أجهزة التليفون للأفراد "المحمول" بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر الماضي، لتواصل بذلك اتجاهها النزولى منذ عدة أشهر العام الماضي 2023، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات في هذا الشهر نحو 235 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 556 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 321 ألف دولار.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة تراجعا ملحوظا منذ عدة أشهر حيث سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 326 ألف دولار فقط في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 114 مليون و483 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 114 مليون و157 ألف دولار.

وخلال الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، قدرت بيانات الجهاز إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليونا في ، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليونا و532 ألف دولار.

وفى الربع الأول من عام 2022، سجلت واردات الهواتف المحمولة نحو 273 مليونا و656 ألف دولار، انخفاضا من 467 مليونا و284 ألف دولار فى الربع المناظر له من العام الماضى 2021، بتراجع بلغت قيمته 193 مليونا و628 ألف دولار.