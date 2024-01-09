شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر تسجل 3290 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3760 جنيها
عيار 21 يسجل 3290 جنيها.
عيار 18 يسجل 2820 جنيها.
عيار 14 يسجل 2193 جنيها.
الجنيه الذهب 26320 جنيها.
تراجع الذهب أمس تراجع أسعار الذهب أمس يأتي في نطاق التصحيح السلبي بعد أن ارتفع لأعلى مستوى سجله قبل ذلك عند 3330 جنيه للجرام. حيث يظل التوتر يسود أسواق الذهب منذ الإعلان عن شهادات الـ 27% في محاولة لمعرفة تأثير هذه الشهادات على أسواق الذهب.
شهادات الـ 27% الجديدة قد تعمل على تقليل حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.
مصنعيات سبائك الذهب 2024تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب في مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر في شعبة صناعة المعادن الثمينة.
وعن الأسعار الجديدة لمصنعيات السبائك الذهب، فبيانها كالتالي، أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام الي 75 جنيها ، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 67 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 65 جنيها ، مصنعية سبيكة 10 جرام 66 جنيها في الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها في الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرام تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 في الجرام ومصنعية سبيكة 250 جرام تسجل 30.70 جنيه.
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