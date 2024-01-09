سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 9-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل البنك المصري الخليجي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع بنك بلوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع بنك مصر ببداية التعاملات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع بنك الكويت الوطني عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بشاشات التداول داخل فروع بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.