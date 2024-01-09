الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء التاسع من يناير 2024 قرب مستوى الإغلاق يوم أمس الاثنين حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في مستهل التعاملات اليوم 245 ريالاً تقريبًا.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 224.57 ريال مقارنة مع 225.94 ريال يوم أمس فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم 214.37 ريال مقارنة مع 215.67 ريال يوم أمس فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في المتوسط حوالي 183.74 ريال.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في ختام تعاملات يوم أمس الاثنين تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تلاشي التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9 % إلى 2028.03 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى سعر له منذ 18 ديسمبر وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.5 % إلى 945.78 دولار وخسر البلاديوم 2.8 % إلى 997.93 دولار، متراجعاً للجلسة العاشرة على التوالي.