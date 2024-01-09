صندوق الاستثمارات يرفع حصته في “كوي تيكمو” اليابانية إلى 6.6%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز”، رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في “كوي تيكمو” اليابانية لألعاب الفيديو إلى 6.6% من 5.56%.

وكان صندوق الاستثمارات قد رفع حصته أيضاً في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6.03%.

وأصبح الصندوق، أكبر مستثمر خارجي في شركة “نينتندو” اليابانية، بعد رفع حصته تدريجيا في “نينتندو” لتقف حاليا عند 8.3%.

ويستثمر الصندوق في شركات الألعاب اليابانية “نيكسون” و”كابكوم”. ولديه حصص في عدد كبير من شركات الألعاب الإلكترونية.

ويمتلك أكثر من 8% في شركة Embracer السويدية.

يأتي ذلك، بعدما استثمرت “مجموعة سافي للألعاب”، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، 265 مليون دولار في شركة “VSPO”، التي تروج وتدير أحداث ألعاب تنافسية مثل “League of Legends”، و”بابجي”.