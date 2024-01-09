شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير الإسكان اليوم بمشروعات منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بمشروعات منطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، يتلوها زيارة مدينة السويس الجديدة، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة، ويرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة.

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