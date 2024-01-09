الاقتصاد

سعر الذهب في مصر الثلاثاء 9-1-2024

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الشارقة - اميمة ياسر -   

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث انخفض الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2166 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 5.4 دولار بنسبة 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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