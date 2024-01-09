سعر الذهب في مصر الثلاثاء 9-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث انخفض الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2166 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 5.4 دولار بنسبة 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.