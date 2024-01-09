شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح "المصرية للاتصالات" من "فودافون" إلى 3.4مليار جنيه خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات المالية للشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع نصيب أرباحها في شركة فودافون مصر إلى 3.4 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي الربع الثالث وحده بلغ صافي أرباح الشركة المصرية للاتصالات من "فودافون" 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 991.1 مليون جنيه، فيما ارتفعت أرباحها بالشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني إلى 28.1 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 مقارنة مع 21.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتبلغ استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون مصر 13.2 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 12.2 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2022.

وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.

يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهى في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.