شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 25446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 30824 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 5805 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 8304 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 6517 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والكابلات الكهربائية المصرية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 870 ألف سهم، 250 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 122.5 ألف سهم، 592.8 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركتا راية القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 600 ألف سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ومطاحن مصر الوسطى، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 593.5 ألف سهم، 332 سهم، 2100 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية 2 عدد 681 سهم، 680 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 6 آلاف سهم.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس، بيع عدد 7 ملايين سهم بسعر 0.375 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 25.37% إلى 24%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلن البنك المصري الخليجي، عن تحقيق إيرادات فوائد بلغت 12 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل إيرادات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 845.8 مليون جنيه بنسبة نمو 75%.