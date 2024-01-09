شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الباكستانى: 400 مليون دولار حجم التجارة مع مصر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوهر اعجاز وزير الصناعة والتجارة في باكستان مساعي بلاده لتنسيق التعاون مع مصر في مجالات التصنيع المشترك وإمكانية التصدير إلي أفريقيا بدافع التعاون البناء لما تملكه باكستان من قدرات، حيث يصل حجم الصادرات سنوياً حوالي 100 مليار دولار، كما يمكن التنسيق من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة قضية التضخم العالمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي علي هامش ملتقي التجارة الباكستاني الإفريقي المقام في القاهرة، أنه يمكن لمجتمع الأعمال المصري أن يزور باكستان للتعرف على ما تقوم به باكستان حاليا في ملف مواجهة التضخم وتحقيق النهضة الاقتصادية، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة.

وتابع، أن عام 2023 شهد وصول حجم التجارة مع مصر إلي حوالي 400 مليون دولار وأن سياسة الصناعة الباكستانية تسعي إلي زيادة الناتج والتصدير بشكل سنوي.