شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد للذهب فى الأسواق وعيار 21 يسجل 3270 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بحوالي 20 جنيها، وسجل سعر الذهب 3270 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر، ويراقب سوق الذهب نتائج طرح شهادات بعائد مرتفع 27% بالبنوك.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3737 جنيها.

عيار 21 يسجل 3270 جنيها.

عيار 18 يسجل 2803 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2180 جنيها.

الجنيه الذهب 26160 جنيها.



عقود الذهب عقود الذهب أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 يناير، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7857 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 11059 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذى يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات، إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالى.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب في الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذى يوضح الصورة فى الأسواق المالية بشكل أكبر.