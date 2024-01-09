شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 76.38 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط من جهة ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من جهة أخرى.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أي ما يُعادل 0.34% ليصل إلى 76.38 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا، أي 0.28% إلى 70.97 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض خام برنت أكثر من 3% والخام الأمريكى 4% يوم أمس الاثنين، بفعل الانخفاض الحاد في الأسعار من قبل السعودية التي تُعتبر أكبر مصدّر للنفط، وزيادة إنتاج أوبك.