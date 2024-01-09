شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المعرض الدولي للمنسوجات بمدينة فرانكفورت بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد المعرض إقبالا على الشركات المصرية، ولاسيما التي تعتمد على الخامات المصرية وعلى القطن المصري عالي الجودة.

‏وتعتمد الشركات المصرية بشكل كبير على هذا المعرض الدولي لترويج منتجاتها واكتساب عملاء جدد بهدف زيادة الصادرات وتحقيق حلم إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة بالإضافة إلى تواجدها وسط المنافسة العالمية القوية من بعض دول المنطقة.

‏ولأول مرة يقيم المعرض قاعة كبيرة لمعارضة السجاد من الشركة المصرية الرائدة في هذا المجال بالإضافة إلى مختلف الشركات العالمية.