شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 12197 نقطة، وبتداولات بلغت 9.169 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 433.901 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.444 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 132 شركة

انخفضت أسهم 132 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 94، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وتشب، وأميانتيت، والباحة، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والكيميائية، والسعودي الفرنسي، والمنجم، وبحر العرب، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 24768 نقطة، وبتداولات بلغت 87.725 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.596 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.860 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.