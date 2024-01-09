شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع موازنة الأسواق للتوتر في الشرق الأوسط وسط المخاوف المتعلقة بالطلب وزيادة إمدادات أوبك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار، بما يعادل 1.75 % إلى 77.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:31 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.29 دولار، أو 1.82 %، إلى 72.06 دولار للبرميل.

وقال محللون إن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات المستمر في ليبيا دعما ارتفاع الأسعار اليوم الثلاثاء.

وأضافوا: "على جانب الإمداد، هناك بعض العوامل الإيجابية من إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا، والذي أثر على حوالي 0.3 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط".

ولا تزال بعض شركات الشحن الكبرى تتجنب البحر الأحمر. وقالت شركة هاباج لويد الألمانية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح.

وانتعشت أسعار النفط من الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين بنسبة 3 % و4% على التوالي، وعلى صعيد الطلب، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في نوفمبر وفقا لمكتب الإحصاءات الاتحادي، مسجلا انخفاضا للشهر السادس على التوالي.

وانخفض الإنتاج 0.7 % بعد أن توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه 0.2 %.

وفي الولايات المتحدة، قالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إنها ترى الآن أن السياسة النقدية الأمريكية "مقيدة بما فيه الكفاية" وأشارت إلى استعدادها لدعم التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم.

ويمكن أن تقدم بيانات التضخم الأساسي الصادرة يوم الخميس أدلة جديدة فيما يتعلق بمكافحة التضخم، بينما تنتظر السوق أيضا بيانات المخزون الأمريكي من مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي المقررة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

