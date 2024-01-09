ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 25 جنيه.

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب انتشارا نحو 3175 جنيه للبيع و 3225 جنيه للشراء ذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر تداولا.

وصل سعر أعلي أعيرة الذهب قيمة وهو عيار 24 حوالي 3629 جنيه للبيع و 3686 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 2721 جنيه للبيع و 2764 جنيه للشراء .

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2117 جنيه للبيع و 2150 جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 11285 ألف جنيه للبيع و 114.63 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.63 مليون جنيه للبيع و 3.7 مليون جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 25.4 ألف جنيه للبيع و 25.8 ألف جنيه للشراء.