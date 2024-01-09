الخريف يناقش مع وزراء «تعدين» الفرص الواعدة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال سلسلة اجتماعات ثنائية مع وزراء مشاركين في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض، الفرص الواعدة بالمملكة في قطاع التعدين، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

والتقى الخريف كلا من: وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري ديلي آلاك، ووزيرة المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية أنطوانيت نسامبا كالامباي، ووزير تنمية المناجم والمعادن في زامبيا بول سي كابوسوي، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، وبحث معهم سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والطلب العالمي المتزايد على المعادن.

كما ناقش معهم الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال التعدين بالمملكة.

واستعرضت اللقاءات بعض القضايا التي ستناقش خلال الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يشهد تمثيلا غير مسبوق من حيث عدد الوزراء المشاركين فيه، حيث يشارك أكثر من 80 دولة في هذا الاجتماع، منها 45 دولة ممثلة برتبة وزير، إضافة إلى 20 منظمة دولية رسمية، و30 منظمة غير حكومية، و13 اتحاداً للأعمال.

يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، تناقش عددا من الموضوعات، أبرزها: إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، ولا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدما في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.