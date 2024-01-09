شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت.. "ستاندرد اند بورز" يفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، متراجعة.

وواجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطا من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير مهمة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

مؤشرات وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 21.61 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 4741.93 نقطة.

في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 99.64 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 14744.13 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.46 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 37523.55 نقطة.