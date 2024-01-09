شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 شركة من 50 دولة تعرض الابتكارات لإدارة مستدامة ومسؤولة لمنتجات البلاستيك والمطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح معرض بلاستيكس 2024، الدورة التاسعة عشر لأكبر معرض للبلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبوابه في القاهرة، بمركز مصر للمعارض الدوليه في التجمع الخامس في الفترة من ٩-١٢ يناير و تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية. أفتتح السيد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المعرض، و من المتوقع أن يشكل معرض بلاستيكس ٢٠٢٤ عصرًا جديدًا لصناعة البلاستيك والمطاط الديناميكية.

بمساندة كل من من وزارة التجارة والصناعة، وغرفة الصناعات الكيماوية، وقسم الصناعات البلاستيكية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، يتجاوز بلاستيكس ٢٠٢٤ الحدود كمحفز للتحول، ويشكل العقد المقبل من خلال الابتكار، والتعاون، ورؤية مشتركة للأستدامة.

وعقب جولة في معرض بلاستيكس 2024، و معرض أيجيبت بلاست قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: "تجاوز معرض بلاستيكس توقعاتنا في عرض أحدث الصناعات، باعتباره أول حدث كبير للبلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليساهم في تطوير الصناعة المصرية وجودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير العالمية وجعل مصر قاعدة صناعية لتلك الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً لما تمتلكه من إمكانات ومميزات تفضيلية والعديد من العناصر الأساسية لتحقيق التميز التشغيلي والصناعي".

وأضاف: "تمثل مصر سوقًا مربحًا واستراتيجيًا، وهو ما يظهر بوضوح في مستوى المشاركة الدولية التي تشهدها القاهرة اليوم. ويعد مستوى المشاركة الدولية بمثابة شهادة على التعاون العالمي المهم الضروري لدفع مستقبل البلاستيك والمطاط في مصر والمنطقة".

من جانبها أشادت الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمدى الوعي والاهتمام لدى المصنعين المصريين المشاركين بالمعرض بمعايير البيئة ومشاركة العديد من الشركات بحلول إعادة التدوير والمنتجات صديقة البيئة وناشدت المصنعين المصريين بمراعاة تلك المعايير وبصفة خاصة المصنعين اللذين يهدفون إلى التصدير، مع بذل المزيد من الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مراعاةً لنظم الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد وحماية المناخ.

توسعت هذه الدورة في التزام بلاستيكس طويل الأمد بتكوين شراكات قيمة في صناعة البلاستيك والمطاط، كشريك موثوق به لأكثر من 30 عامًا. كوجهة رئيسية وبوابة للعلامات التجارية العالمية، يفتح بلاستيكس ٢٠٢٤ الباب أمام الجيل القادم من التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، مساهمًا في بناء نظام بيئي مزدهر للمستقبل.

"نحن متحمسون للعودة إلى القاهرة لـبلاستيكس ٢٠٢٤ ، ولتمكين الموزعين والموردين والمشترين بفرصة فريدة للانغماس في الابتكارات والاتجاهات الرائدة في المستقبل. إنها منصة حيث لا نقّوي فقط الشراكات القائمة ولكننا أيضًا نقيم شراكات جديدة. يعتبر بلاستيكس وجهة هامة، حيث يجمع بين شبكة البلاستيك والمطاط ويفتح أفق تطوير تعود بالفائدة على جميع الصناعات التي تخدمها أسواق منتجات وحلول البلاستيك والمطاط، سواء في مصر أو في المنطقة. نعبر عن امتناننا لشركائنا ورعاتنا، ونتطلع إلى دفع تقدم الصناعة نحو اقتصاد دائري أكثر مرونة ومسؤولية. وأعرب عن ذلك سلمان أبو حمزة، النائب الأول لرئيس قطاع الطاقة في شركة دي ام جي ايفينتس

ومن أهم الأحداث التي يشهدها معرض بلاستيكس 2024 هو انعقاده متزامناً مع معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، كحدث مستقل بمصاحبة معرض بلاستيكس 2024. ويرجع الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الحدث هو أن يكون نقطة التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين لمنتجات وخامات البلاستيك النهائية، مع المشترين والتجار المستوردين من دول إفريقيا والدول العربية المجاورة، بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصرية واختراق مزيد من الأسواق.

بالتعاون مع ايجيبت بلاست، يضم معرض بلاستيكس ٣٠،٠٠٠ زائر كمنصة لربط الأعمال الأساسية والتواصل واستغلال الفرص الجديدة. ومع مشاركة أكثر من ٥٠٠ شركة يلعبون دورًا رئيسيًا من أكثر من من ٥٠ دولة، حيث تمتد المساحة المعروضة على مساحة تبلغ 20,000 متر مربع. ويتيح للحضور الوصول غير المقيد إلى مجموعة متنوعة من المواد والمعدات والتقنيات تمتد عبر أكثر من ١٠ فئات منتجات، تخدم مجموعة متنوعة من الصناعات. ويعرض أكثر من ٦٠ آلة ثقيلة عالية التقنية، مما يوفر تواجد لأحدث التطورات في هذا المجال.

تطورات مثيرة في المشهد الصناعي في مصر، حيث من المتوقع أن تدفع التحفيزات الحكومية الحديثة الإنتاج الصناعي من 4.3 تريليون جنيه مصري في عام 2024 إلى تقديرات تصل إلى 5.74 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2026. تخلق هذه الزيادة فرصًا رائعة لمزودي الحلول للتوسع إقليميًا. مصر، كوجهة عالمية استراتيجية، تستمر في تعزيز نفسها كمركز لصناعة البلاستيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيظهر المعرض والأجنحة الدولية منتجات تتميز بها دول معينة، حيث ستقدم خبرات وآراء عالمية حول الاستدامة والابتكارات وتطور المنتجات البلاستيكية والمطاطية الحديثة من خلال أجنحة بلدان مثل ألمانيا والهند وتركيا وتايوان والصين، بالإضافة إلى مشاركة جديدة من كوريا والكويت.

كجزء من المعرض العالمي، ستسلط الشركات الرائدة الضوء على تقنيات مبتكرة في إعادة تدوير نفايات البلاستيك، كاشفة عن الإمكانات الكبيرة لإعادة تدوير البلاستيك في مصر في ظل نموها الصناعي والابتكارات المعترف بها في مجال التعبئة والتغليف، مما يوجه الصناعة نحو ممارسات مستدامة تتماشى مع الأهداف العالمية، بما في ذلك الطرق التي تسهم في اتباع نهج أكثر وعيًا بالبيئة تجاه إدارة النفايات.

مع استمرار تصاعد الزخم والتفاعل المتزايد لدى المجتمع الدولي في التعامل مع التقدم هنا في القاهرة، بلاستيكس يعتبر مفترق الطرق حيث يتقاطع الموردون العالميون والمصنعون الإقليميون لاستكشاف ومناقشة التعاون في ديناميات السوق المتطورة باستمرار، كمنصة حيث يتحد قادة الصناعة لتعزيز التميز التشغيلي، ودفع التطورات المستدامة، والمشاركة في حوار ذو مغزى حول الجيل القادم من التكنولوجيا والمواد والمعدات والحلول الشاملة. وتم تحديد المجال لاستكشاف متطلبات سلسلة إمداد وطلب الصناعة متعددة الجوانب بشكل جماعي، ممهدًا الطريق نحو اقتصاد دائري قوي ومستقبل صديق للبيئة.

وكتجربة ذات قيمة مضافة لعام ٢٠٢٤، يُطلق برنامجا حصريا للندوات والتدريب يمتد على مدى أربعة أيام يقوده خبراء صناعيون من شركات كبرى مثل إلكتروبلاست، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وغيرها.

وكركن أساسي للمعرض، يهدف جدول الفعاليات التعليمية إلى أن يكون موردًا لا غنى عنه في مجال التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تبادل المعرفة وتطوير المهارات الحيوية لرفع كفاءة الخبراء التقنيين في صناعة البلاستيك والمطاط في المنطقة. تُقدم جلسات التدريب معايير جديدة من خلال تزويد المحترفين في الصناعة بآخر التحديثات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات لرفع مستوى المهارات والاستفادة من فرص جديدة، معززين بذلك التقدم والابتكار بحيث يظل المشاركون على اطلاع دائم بأحدث التطورات في الصناعة ويساهمون فعالًا في تشكيل مستقبلها.

تفاعلوا مع بلاستيكس ٢٠٢٤ ونحن ننطلق في رحلة نحو غد مستدام وتكنولوجيا متقدمة. ويعد بأن يكون فرصة لا مثيل لها للتواصل والتعاون، ورسم مسار للجيل القادم لصناعة البلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يظل دخول الزوار مفتوحًا حتى يوم الجمعة، ١٢ فبراير ٢٠٢٤

يُقام معرض بلاستيكس تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري وبدعم من السلطات المختصة مثل: وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات الكيماوية، شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. بلاستيكس هو أكبر معرض وملتقى للبلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تجتمع شركات البلاستيك والمطاط الرائدة للمشاركة والتعرف على الفرص الهائلة في الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسست شركة دي إم جي إیفنتس في عام 1989 ويقع مقرها الرئيس في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، كما تمتلك فروعًا في كل من كندا ومصر ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايلاند والمملكة المتحدة. تُعد "دي إم جي إيفنتس" مُنظم للمؤتمرات والمعارض ومزود لخدمات المعلومات. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، تتولى الشركة تنظيم أكثر من 80 فعالية في العام، تستقطب أكثر من مليون زائر، بهدف تسهيل النقاش العملي، حيث تناقش تلك الفعاليات أحدث المستجدات.

على مر السنوات الأخيرة، قامت شركة دي إم جي إیفنتس بتوسيع عملياتها بشكل كبير لتحقيق نمو ملحوظ في الأسواق الناشئة والناضجة، وتظل الفعاليات الحية ذات أهمية حتى مع إطلاق فعاليات جديدة بشكل مستمر للتكيف مع تغيرات السوق، حيث توفر الفعاليات الحية مزيجًا من المعارض والمؤتمرات وورش العمل المعتمدة والندوات التقنية والمجموعات المتخصصة والموائد المستديرة للقادة.

يضُم الجدول الزمني للشركة أكثر من 40 فعالية ضخمة ومتخصصة في جميع أنحاء العالم، من أبرزهم: ADIPEC وGastech و EGYPESوFuture Energy Asia وGlobal Energy Show وNOG Energy Week، وتهدف شركة دي إم جي إيفنتس إلى إتاحة مصدر غني بالمحتوى يتوافق مع متطلبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى منصة للمساهمين في القطاع للتواصل وتوسيع أعمالهم.

لا تزال شركة شركة دي إم جي إیفنتس هي المُنظم الرئيسي لعدد كبير من المعارض والمؤتمرات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وإقليم البحر المتوسط، بدعم ومشاركة فعالة من كل من: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والوزارات.