هيئة الطرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل، الذي يعقد في الولايات المتحدة الأمريكية من 7 يناير حتى الـ 11 من الشهر.

وتهدف مشاركة الهيئة العامة للطرق لتعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة، واستعراض استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول إلى المؤشر السادس عالميا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات بحلول عام 2030م.

وتستعرض الهيئة العامة للطرق أهم التقنيات الحديثة في القطاع ومنها أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة تعمل على تقييم وتحليل شبكة الطرق، إضافة لتقنية الدرون في فحص الطرق، وجهاز قياس الدهانات الأرضية، وعرض أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الطرق بالمملكة، وأهم المنجزات التي تحققت، خاصة وأن المملكة تعد الأولى عالميا في مؤشر ترابط الطرق وفقا لمنتدى التنافسية العالمي.