شكرا لقرائتكم خبر مركز الحاضنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم المركزنحو 500 ساعة إرشاد لرواد الأعمال تنوعت في الجوانب المالية والتسويقية واللوجستية والتشغيلية والقانونية والتسويقية.
يذكر أن حاضنة الأعمال تركز بشكل عام على قطاع التكنولوجيا المتقدمة والحلول للمشاكل، حيث توفر الدعم للشركات الناشئة في مختلف مراحل التطوير، مثل: التقنية المالية والسياحة والزراعة والمناخ والذكاء الاصطناعي وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الحاضنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.