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وقدم المركزنحو 500 ساعة إرشاد لرواد الأعمال تنوعت في الجوانب المالية والتسويقية واللوجستية والتشغيلية والقانونية والتسويقية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الحاضنات وريادة الأعمال بجامعة الباحة نفذ 80 دورة تدريبية وبرنامج خلال 2023، أبرزها هاكاثون الابتكار في الغطاء النباتي، وهاكاثون الابتكار الصحي، وهاكاثون الابتكار الرقمي، ومسابقة الشركات الناشئة الجامعية، ومسابقة الابتكار الجامعي ستارت أب الباحة، وبرنامج إرشاد المشاريع متناهية الصغر، وبرامج الاحتضان وتصميم الابتكار، إضافة إلى أنشطة نادي ريادة الأعمال، حيث بلغت أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة المركز منذ تأسيسه أكثر من 13,500 مستفيد ومستفيدة،وقدم المركزنحو 500 ساعة إرشاد لرواد الأعمال تنوعت في الجوانب المالية والتسويقية واللوجستية والتشغيلية والقانونية والتسويقية. يذكر أن حاضنة الأعمال تركز بشكل عام على قطاع التكنولوجيا المتقدمة والحلول للمشاكل، حيث توفر الدعم للشركات الناشئة في مختلف مراحل التطوير، مثل: التقنية المالية والسياحة والزراعة والمناخ والذكاء الاصطناعي وغيرها.

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