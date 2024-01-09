شكرا لقرائتكم خبر عن نمو في تسجيل قاعات الأفراح بمكة.. أسباب انتعاش القطاع والأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عضو لجنة الفعاليات والمؤتمرات بغرفة مكة أسامة المربعي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قاعات الأفراح والمناسبات بالإضافة إلى الاستراحات الاستثمارية في مكة المكرمة لنمو كبير، متزامناً مع انتعاش القطاع الذي يشهد إقبالاً واسعاً خلال فصل الشتاء.

وقال المربعي لـ"اليوم": "هناك نحو 100 قصر واستراحة للأفراح والمناسبات في مكة المكرمة تشهد حجوزات كبيرة خلال فصل الشتاء وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها رغبة العديد من المقبلين على الزواج في إقامة زفافهم وسط أجواء شتوية باردة، كما أن طول ليل الشتاء محفز للعرسان وأيضاً لإقامة أي مناسبة إجتماعية للتسامر وإحياء المناسبة".

عضو لجنة الفعاليات والمؤتمرات بغرفة مكة أسامة المربعي - اليوم

قاعات الأفراح في مكة

أشار المربعي إلى أن قصور وصالات الأفراح واستراحات المناسبات في مكة المكرمة تتفاوت أسعارها، حيث تتراوح أسعارها بين 10 الآف ريال وتصل إلى نحو 120 ألف ريال لليلة الواحدة، لافتاً إلى أنه تختلف الأسعار بحسب تجهيزات القصر ومساحته والخدمات التي تقدم خلال إقامة المناسبة.