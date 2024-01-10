شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والكابلات الكهربائية المصرية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجدوى للتنمية الصناعية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 131.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.56%، والعرب على 8.5%، واستحوذت المؤسسات على 26.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 89.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 25589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 31025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8319 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6554 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.55%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.81%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.609 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.74%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 13.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.148 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.309 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 33.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.143 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 116.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.