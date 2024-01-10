شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف ..نمو ملحوظ في السجلات التجارية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منطقة الجوف نموًا في اشتراكات السجلات التجارية خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لبيانات الغرفة التجارية بالجوف، لما نسبته 10.1% في العام الماضي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف منصور بن مناحي الحمادي، أن اشتراكات السجلات التجارية لعام 2022 بلغت 11375 اشتراكًا، وفي عام 2023 بلغت 12522 اشتراكًا بزيادة قدرها 10.1% ما يُعد نموًا إيجايبًا نظرًا إلى ما تشهده منطقة الجوف من حراك اقتصادي، وإقبال من رواد الأعمال لتأسيس مشروعاتهم التجارية.

برامج الدعم والتمكين

وعزا الحمادي هذا النمو إلى برامج الدعم والتمكين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع التجاري، وما تشهده منطقة الجوف من تأسيس مشروعات تجارية ومناطق تجارية في مختلف المدن والمحافظات، والسعي من غرفة الجوف للتعريف والتسويق للفرص التجارية، وتوجيه الشباب والفتيات إلى العمل التجاري عبر ورش العمل والندوات المتنوعة لبداية نموذج العمل التجاري.