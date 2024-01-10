شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد شركات التمويل العقارى إلى 19 شركة فى سبتمبر 2023.. و190 خبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد عدد خبراء التقييم العقارى فى مصر إلى 190 خبيرًا فى نهاية سبتمبر من عام 2023 مقابل 185 خبيرًا فى نهاية سبتمبر عام 2022 بزيادة 2.7%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري إلى 19 شركة بنهاية الربع الثالث لعام 2023 مقابل 16 شركة في نهاية الربع الثالث عام 2022 بنسبة 18.75% (مع عدم الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي)، وبلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات 3.3 مليار جنيه مقارنة مع 3.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 5.55%.

انخفض عدد المستثمرين الجدد فى التمويل العقاري من 2949 مستثمر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2022 إلى 1245 مستثمر خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة انخفاض 57.78%، وتراجعت قيمة التمويل العقاري من 4.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2022 إلى 2.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة انخفاض 41.56%.

أرجعت هيئة الرقابة المالية، انخفاض عدد المستثمرين وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية سبتمبر عام 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن أصدرت قرارًا بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلًا من 35 و40% للفئات ذات الدخول المختلفة ليخفف من حدة هذا الانخفاض.