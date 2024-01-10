شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر قطاعي التعدين والبنوك تهبط بأسهم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية تراجعًا واسع النطاق اليوم الثلاثاء، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة لارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء أوروبا، غير أن صعود أسهم الرعاية الصحية ذات الثقل ساعد في الحد من بعض الخسائر.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.2%، ليتعثر بعد صعوده نحو 0.4% في الجلسة السابقة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة.

شركات الموارد الأساسية

وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ انخفضت 1.4%، في حين خسرت أسهم البنوك 0.8%، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام.

وأوقفت أسهم الرعاية الصحية الخسائر، وواصلت مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت 0.7%، لتحوم عند أعلى مستوى في 17 أسبوعًا تقريبًا الذي بلغته في الجلسة السابقة.