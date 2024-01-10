شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 % انخفاضا في مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 11.2% خلال شهر نوفمبر 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر (2022م)، متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كلُّ من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي واصل التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

قال التقرير إن بنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م فقد استمر التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 و 22.6% و2.9% على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

انخفاض إنتاج التعدين

وتشير نتائج شهر نوفمبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي في شهر نوفمبر من العام الحالي ليصل إلى 8.8 مليون برميل يوميًا.

وسجل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضا سنويا بنسبة 3.3%، فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 38.6% وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022م.

من جانب آخر فقد أشارت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر 2023م إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 1.8% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الحالي، متأثراً بانخفاض الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة، حيث انخفض أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4%، وكلُّ من نشاطي الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.0 14.09% على التوالى.