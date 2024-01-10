شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتًا، ما نسبته 0.4 %، ليصل إلى 77.88 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يعادل 29 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 72.53 دولارًا للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو 2 % أمس الثلاثاء.