شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لطلب مرئيات العموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويستهدف المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية، وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

وتستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" على مدى (15) يومًا، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.