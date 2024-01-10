شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية.. عيار 24 يسجل 245.48 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها في إغلاق أمس الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 245.48 ريال، بينما سجل جرام الذهب عيار 22، اليوم 225.02 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 214.80 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 184.11 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 143.20 ريال، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 122.74 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7634 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، 1718 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 245.478 ألف ريال.