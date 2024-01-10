شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لتأسيس تحالف تقني بين «كاوست» و«أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مع شركة أرامكو السعودية اتفاقية تأسيس تحالف تقني يركز على إدارة الأداء والسلامة للمواد غير المعدنية والمواد المركبة في تطبيقات الطاقة (ENERCOMP).

وانضمت أرامكو إلى هذا التحالف كعضو مؤسس وأول راعٍ للأبحاث لتعزيز تطوير المواد غير المعدنية في قطاع الطاقة.

ويمثل هذا التحالف التقني الذي يمتد لخمس سنوات استثمارًا كبيرًا لكاوست في البحث والتطوير في مجال المواد غير المعدنية والمواد المركبة؛ لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في تحولات الطاقة والمواد.

بصمة كربونية منخفضة

يهدف هذا الاستثمار المشترك إلى دعم رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير مواد أقل استهلاكًا للطاقة وذات بصمة كربونية منخفضة.

وستستفيد أرامكو من خبرتها من المبادرات ذات الصلة مثل مركز الكربون في جامعة رايس في الولايات المتحدة ومركز الابتكار في المواد غير المعدنية (NIC) في المملكة المتحدة، لدعم تحالف (ENERCOMP) في تحويل العلوم الأساسية إلى حلول لإدارة السلامة قابلة للنشر.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة قطاع الصناعة على المدى البعيد بالدور الذي يمكن أن تلعبه المواد غير المعدنية والمواد المركبة في تحول المواد.

وعلى غرار نموذج مركز (NIC)، ستُشجع المبادرة الأطراف المؤثرة الأخرى في قطاع الطاقة على الانضمام إلى هذا التحالف والاستفادة من القدرات البحثية المتطورة لكاوست في مجال الحلول الهندسية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد.

إنشاء مركز ابتكار

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتنسيق والإشراف التقني د. علي المشاري، إن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء مركز ابتكار للمواد المركبة المتقدمة في المملكة، إضافة لنشر تقنيات جديدة لإدارة السلامة في صناعة الطاقة بشكل عام عبر التركيز على تطوير وتكامل أجهزة الاستشعار الذكية والفعالة من حيث التكلفة في المواد المركبة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية في كاوست، ومدير تحالف (ENERCOMP) البروفيسور جيل لوبينو: إن هذه الخطوة تمثل "حقبة جديدة من التعاون القوي بين كاوست ورواد قطاع الطاقة عبر تأسيس شراكة طموحة تُركز على الصناعة، وسنشكل فريقاً متخصصاً في الجامعة لدعم التطبيقات الهندسية للمواد غير المعدنية والمواد المركبة عبر سلسلة قيمة الطاقة الكاملة.

وتطلع أن يسهم هذا التحالف في دعم جهود المملكة في مجال المواد غير المعدنية والمركبة وتمكين الحلول المبتكرة اللازمة لمستقبل أكثر استدامة.