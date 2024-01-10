شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 تحالفات في منافسات رخص الكشف عن المعادن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع الذي يأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على تقييم العروض المقدمة وفق المعايير التي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل والجوانب الاجتماعية، أظهرت النتائج فوز تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر" برخصة كشف موقع أم حديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، الذي يُلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة؛ بتقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.

بئر عمق

يقع موقع "بئر عمق" التعديني الذي فاز فيه تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، في مدينة مهد الذهب غرب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك.

ويلتزم التحالف الفائز في هذا الموقع بإنفاق 110.5 ملايين ريال على أعمال الاستكشاف، بالإضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

جبل الصهابية

أما موقع "جبل الصهابية" التعديني الذي فاز به تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" فيقع في منطقة تثليث جنوب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كم².

ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وسيتم الالتزام بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في هذا الموقع، و450 ألف ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

أم حديد

ويقع موقع "أم حديد" التعديني الذي فاز به تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر"، في منطقة عفيف وسط المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 246 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الفضة والرصاص والنحاس والزنك.

وسيلتزم التحالف وفق العرض المقدم بإنفاق 83 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها ستستمر في طرح عمليات المنافسات التعدينية؛ بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة، كما تعمل على عملية تقييم مستمرة للمنافسات التعدينية لضمان اختيار المنافس المناسب لتنفيذ أعمال الاستكشاف التعدينية، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات.

وأشارت إلى أنها تعمل على العديد من المبادرات التي تهدف لتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تطوير مسار الاستثمار التعديني وتعزيز الاستثمار النوعي فيه، وضمان استثمار أكبر عددٍ من الشركات لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة؛ لتصبح من أهم الموارد الداعمة للصناعات الواعدة.