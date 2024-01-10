سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2143 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2756 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3215 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3674 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 3.12 دولار بنسبة 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.