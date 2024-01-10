شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: قيمة الاتفاقيات الموقعة بمؤتمر التعدين ستبلغ 75 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مؤتمر التعدين الدولي الثالث، في الرياض.

وأعلن الخريف خلال المؤتمر أن المملكة ترفع تقديراتها لثرواتها المعدنية من 1.2 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.

وأضاف أن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع في مؤتمر التعدين تبلغ 75 مليار ريال.

كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية: "سأعلن اليوم عن مبادرات مهمة في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار".

مؤتمر التعدين الدولي

يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثاً من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.