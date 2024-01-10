شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صندوق الاستثمارات العامة يوضح استخدام الذكاء الاصطناعي بمجال التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث، اليوم الأربعاء، في الرياض، قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة: "بدأنا بالفعل نستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، في عمليات الاستكشاف بمجال التعدين".

وتابع: "كذلك استثمرنا مؤخرًا في شركة "أيفينوب"، وهي شركة لديها منظومة رائعة تسمى (تايفو)، وهي منظومة تساعدنا في عمليات الاستكشاف بأعماق وبسرعة أكبر".

مؤتمر التعدين الدولي

يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثاً من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.